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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«شمال سيناء» تؤكد توافر السلع الأساسية: تكفى مدة طويلة

الأحد 29/مارس/2020 - 01:36 م
محمد عبد الفضيل شوشة،
محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء
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أكد محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وأن الحالة التموينية مستقرة دون أية مشكلات، ويتم صرف السلع على البطاقات التموينية من سكر وزيت وأرز ودقيق وغيرها بانتظام للمواطنين.

وأضاف المحافظ أن وصول السلع الأساسية إلى محافظة شمال سيناء يتم بانتظام وفي مواعيدها المحددة وفقا للاحتياجات، مشددا على استمرار الرقابة التموينية والحملات المشددة لمتابعة توزيع وصرف المقررات وضبط الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين.

ووجّه المحافظ مديريات التموين والصحة والطب البيطري بشن حملات مشتركة للمرور على المحال التجارية ومحال بيع الدواجن واللحوم والأسماك، للتأكد من بيع السلع بالأسعار المقررة، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، ومطابقتها للمواصفات.

في ذات السياق، قال هشام الخولي، نائب المحافظ، إن المخابز تعمل بانتظام ولا توجد مشاكل في الدقيق أو الخبز على مستوى المحافظة، مشيرا إلى توافر رصيد من الدقيق بما يكفي حصص المخابز والمستودعات على مستوى المحافظة، علاوة على وجود مخزون استراتيجي للسلع المختلفة بما يكفي المحافظة لمدة طويلة بخلاف ما يتم تعويضه منها لمواجهة أي نقص.

وقال فتحي راشد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، إنه تم صرف المقررات التموينية لشهر مارس الجاري بنسبة 100%، إذ يبلغ عدد البطاقات التموينية على مستوى المحافظة نحو 100 ألف بطاقة، يستفيد منها 325 ألف فرد.

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