رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القاهرة: بدء إزالة المنطقة العشوائية بأعلى نفق الزعفران

الأحد 29/مارس/2020 - 01:34 م
خالد عبد العال محافظ
خالد عبد العال محافظ القاهرة،
أ ش أ
طباعة
تفقد خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الأحد، بدء إزالة المنطقة العشوائية أعلى نفق الزعفران بالوايلي.

وشدد على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف نشاطهم اليومي خلال فترة ما قبل الحظر فى شن حملات إزالة الإشغالات بكافة شوارع وميادين العاصمة بالتنسيق مع شرطة المرافق لفرض الانضباط بالشارع وتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين، والتخلص من جميع المظاهر السلبية بالشوارع، ورفع جميع الإشغالات الثابتة والمتحركة والأكشاك المخالفة من الطرق العامة، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة.

وفي هذا السياق، تمكنت خلال الأسبوع الماضي أحياء السلام أول والمطرية والمرج ومصر الجديدة وشرق وغرب مدينة نصر وعين شمس بالمنطقة الشرقية والزاوية الحمراء والساحل وروض الفرج وحدائق القبة وشبرا والشرابية والأميرية والزيتون بالمنطقة الشمالية وغرب القاهرة والوايلي والموسكي والأزبكية وبولاق أبو العلا ومنشأة ناصر ووسط القاهرة وعابدين وباب الشعرية بالمنطقة الغربية والمعادي ومصر القديمة والمعصرة وحلوان والمقطم والبساتين والتبين ودار السلام والخليفة والسيدة زينب بالمنطقة الجنوبية بالتعاون مع شرطة المرافق من تنفيذ 4741 إزالة إدارية وتحرير 501 محضر إشغال طريق و268 محضر بيئة و95 محضر بائع متجول و217 محضر إدارة بدون ترخيص و672 غلق إداري.

موضوعات متعلقة

وزيرة التضامن تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

مصرية عمرها 72 عامًا تتعافى من كورونا (فيديو)

منهج الصف الثالث الثانوى 2020.. وتفاصيل ومقررات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

«الصحة» تكشف أسباب عزل 10 مراكز فى بعض المحافظات

الصور

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

الأكثر قراءة

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

وزير التعليم يعلن عن الأجزاء المحذوفة من المناهج للطلاب اليوم

فى 6 خطوات.. الاستعلام عن أكواد الطلاب لجميع المراحل على مستوى الجمهورية

«الصحة» تكشف أسباب عزل 10 مراكز فى بعض المحافظات

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

منوعات

رسام يوثق أزمة «كورونا» بأكثر من 60 كاريكاتيرًا ساخرًا (صور)

وفاة أول رضيع جراء كورونا فى أمريكا

فيتنام تغلق أكبر مستشفياتها لتفشي كورونا

صناعة الطيران اليابانية تخسر 9.3 مليار دولار بسبب كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
شائعات مضللة.. وأخرى قاتلة
د.أحمد الخميسى
أنطون تشيخوف.. بطولة الأطباء
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نجم الدين الحفنى.. ذاق حلاوة الغِنى بعد شظف العيش
د.كريمة الحفناوى
فيروس كورونا التحديات والتعاون والتكاتف
المزيد

الثقافة

هويدا عطا: أواجه عزلتي بقراءة الروايات العالمية

دائرة ثقافة الشارقة تصدر عددين جديدين من «الشرقية» و«الوسطى»

الأردن تطلق مسابقة «موهبتي في بيتي» و100 جائزة نقدية كل أسبوع

ننشر أسماء الأعمال الفائزة بجائزة «ابن خصيب» الثقافية