القاهرة: بدء إزالة المنطقة العشوائية بأعلى نفق الزعفران

تفقد خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الأحد، بدء إزالة المنطقة العشوائية أعلى نفق الزعفران بالوايلي.وشدد على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف نشاطهم اليومي خلال فترة ما قبل الحظر فى شن حملات إزالة الإشغالات بكافة شوارع وميادين العاصمة بالتنسيق مع شرطة المرافق لفرض الانضباط بالشارع وتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين، والتخلص من جميع المظاهر السلبية بالشوارع، ورفع جميع الإشغالات الثابتة والمتحركة والأكشاك المخالفة من الطرق العامة، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة.وفي هذا السياق، تمكنت خلال الأسبوع الماضي أحياء السلام أول والمطرية والمرج ومصر الجديدة وشرق وغرب مدينة نصر وعين شمس بالمنطقة الشرقية والزاوية الحمراء والساحل وروض الفرج وحدائق القبة وشبرا والشرابية والأميرية والزيتون بالمنطقة الشمالية وغرب القاهرة والوايلي والموسكي والأزبكية وبولاق أبو العلا ومنشأة ناصر ووسط القاهرة وعابدين وباب الشعرية بالمنطقة الغربية والمعادي ومصر القديمة والمعصرة وحلوان والمقطم والبساتين والتبين ودار السلام والخليفة والسيدة زينب بالمنطقة الجنوبية بالتعاون مع شرطة المرافق من تنفيذ 4741 إزالة إدارية وتحرير 501 محضر إشغال طريق و268 محضر بيئة و95 محضر بائع متجول و217 محضر إدارة بدون ترخيص و672 غلق إداري.