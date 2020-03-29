الإمارات تدين استهداف «الحوثي» الأراضي السعودية

أدانت الإمارات، اليوم الأحد، محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف مناطق مدنية في الرياض وجازان في المملكة العربية السعودية، بصاروخين باليستيين، تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضهما، فيما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين الأبرياء.وأكدت الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين.وأكد البيان أن أمن دولة الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا للإمارات.