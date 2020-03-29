الباز يكشف كواليس 12 إجراء للتعامل مع «كورونا» في «90 دقيقة» الليلة

يكشف الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة" بقناة المحور الفضائية، تفاصيل وأسرارًا خاصة عن كيفية إدارة الدولة المصرية، برئاسة عبدالفتاح السيسي، والأجهزة المختلفة في مصر، ملف المصريين العالقين في مختلف دول العالم، وكيف تعمل الدولة المصرية على تحريك أسطول طيرانها لنقلهم وإعادتهم لأرض الوطن، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد.كما يرصد الإعلامي محمد الباز، في برنامجه، أزمة العمالة غير المنتظمة، ولماذا يجب على الجميع التكاتف لإنقاذهم، ولماذا يجب على أصحاب المؤسسات الخاصة دعم العمالة وصرف مرتباتهم خلال الأزمة؟، كما يستعرض مساهمات ورسائل المشاهدين عبر صفحة "90 دقيقة مع محمد الباز".ويستضيف الباز، الدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام المستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي، المتحدث السابق باسم وزارة الصحة، الذي يكشف كواليس 12 إجراء اتخذها "الأعلى للجامعات" للتعامل مع سيناريوهات انتشار فيروس كورونا، ويتحدث عن حقيقة جاهزية المستشفيات الجامعية إذا ما اضطرت مصر للدخول للسيناريو الثالث، وماذا سيحدث لو لجأت مصر لطلاب كلية الطب إذا ما احتاجت لهم كما حدث في إيطاليا.كما يجيب عن: كيف يتم التعامل داخل أقسام المستشفيات التي تتعامل مع مرضى نقص المناعة كالغسيل الكلوي والأورام في ظل الأزمة؟ وهل تطور التعامل الإعلامي حتى الآن خلال الأزمة سواء من قبل وزارة الصحة أو من قبل وسائل الإعلام؟ ورؤيته للقطاع الطبي بعد أزمة كورونا، وهل سيتغير شىء في الحياة؟.