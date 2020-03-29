رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا إلى 418 حالة في أوكرانيا

الأحد 29/مارس/2020 - 01:32 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد إلى 418 حالة، مضيفة أن عدد الوفيات قد بلغ 9 أشخاص حتى الآن.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 109 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 418، مشيرة إلى أن عدد المرضى الذين تم تعافيهم من المرض قد بلغ خمسة أشخاص، حسب ما أوردته صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية.

يشار إلى أن الأسبوع الماضي كان قد شهد نموًا سريعًا في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، حيث سجلت أوكرانيا 345 حالة جديدة خلال سبعة أيام.

وفرضت الحكومة الأوكرانية نظام الحجر الصحي وحالة الطوارئ في عموم أراضي البلاد في محاولة لردع تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى تعليق جميع رحلات الطيران المحلية والخارجية، وخصصت 200 مليون هريفنا أوكرانية لشراء معدات الوقاية الشخصية.

موضوعات متعلقة

الصحة: 6 وفيات و40 إصابة جديدة بكورونا

«الصحة» تكشف أسباب عزل 10 مراكز فى بعض المحافظات

ليس دفاعا عن الأهلي.. سر هجوم مدرب الجونة على حسام غالي

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

الصور

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

الأكثر قراءة

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

وزير التعليم يعلن عن الأجزاء المحذوفة من المناهج للطلاب اليوم

فى 6 خطوات.. الاستعلام عن أكواد الطلاب لجميع المراحل على مستوى الجمهورية

«الصحة» تكشف أسباب عزل 10 مراكز فى بعض المحافظات

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

منوعات

رسام يوثق أزمة «كورونا» بأكثر من 60 كاريكاتيرًا ساخرًا (صور)

وفاة أول رضيع جراء كورونا فى أمريكا

فيتنام تغلق أكبر مستشفياتها لتفشي كورونا

صناعة الطيران اليابانية تخسر 9.3 مليار دولار بسبب كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
شائعات مضللة.. وأخرى قاتلة
د.أحمد الخميسى
أنطون تشيخوف.. بطولة الأطباء
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نجم الدين الحفنى.. ذاق حلاوة الغِنى بعد شظف العيش
د.كريمة الحفناوى
فيروس كورونا التحديات والتعاون والتكاتف
المزيد

الثقافة

هويدا عطا: أواجه عزلتي بقراءة الروايات العالمية

دائرة ثقافة الشارقة تصدر عددين جديدين من «الشرقية» و«الوسطى»

الأردن تطلق مسابقة «موهبتي في بيتي» و100 جائزة نقدية كل أسبوع

ننشر أسماء الأعمال الفائزة بجائزة «ابن خصيب» الثقافية