ارتفاع إصابات كورونا إلى 418 حالة في أوكرانيا

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد إلى 418 حالة، مضيفة أن عدد الوفيات قد بلغ 9 أشخاص حتى الآن.وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 109 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 418، مشيرة إلى أن عدد المرضى الذين تم تعافيهم من المرض قد بلغ خمسة أشخاص، حسب ما أوردته صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية.يشار إلى أن الأسبوع الماضي كان قد شهد نموًا سريعًا في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، حيث سجلت أوكرانيا 345 حالة جديدة خلال سبعة أيام.وفرضت الحكومة الأوكرانية نظام الحجر الصحي وحالة الطوارئ في عموم أراضي البلاد في محاولة لردع تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى تعليق جميع رحلات الطيران المحلية والخارجية، وخصصت 200 مليون هريفنا أوكرانية لشراء معدات الوقاية الشخصية.