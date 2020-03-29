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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تمنح زامبيا 389 مليون دولار لمكافحة «الإيدز»

الأحد 29/مارس/2020 - 01:28 م
جريدة الدستور
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أكدت الحكومة في زامبيا أنها ستتلقى منحة أمريكية بقيمة 389 مليون دولار لدعم جهود مكافحة مرض "الإيدز" في دول منطقة جنوب قارة إفريقيا.

وذكرت وزارة الصحة بزامبيا- في بيان اليوم الأحد- أن هذه المنحة المالية الجديدة تأتي في إطار "الخطة العاجلة للرئيس الأمريكي من أجل مكافحة مرض الإيدز"، والتي أطلقها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش عام 2003.

وقالت وزيرة الصحة الزامبية شيتالو شيلوفيا: "إن الحكومة الأمريكية تعد شريكا استراتيجيا في تلبية الاحتياجات الوطنية لزامبيا في مواجهة الإيدز"، لافتة إلى أن برنامج الحكومة الأمريكية ساهم في تسريع تقدم البلاد نحو السيطرة على وباء نقص المناعة المكتسب.

تجدر الإشارة إلى أن المنحة الأمريكية الجديدة من المتوقع أن تحصل عليها زامبيا بحلول شهر أكتوبر المقبل، بعد موافقة الكونجرس الأمريكي عليها.

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