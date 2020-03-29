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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الجزار» يوافق على التعامل بالأسعار الحالية في المدن الجديدة

الأحد 29/مارس/2020 - 12:29 م
عاصم الجزار
عاصم الجزار
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وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على استمرار التعامل بذات الأسعار للمتر المربع للوحدات بمشروعات: سكن مصر، ودار مصر " JANNA" حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر القادم.

شمل القرار مدن: (15 مايو – والسادات – وحدائق أكتوبر – والعاشر من رمضان – والعبور – والقاهرة الجديدة – وبدر - وبرج العرب – وأكتوبر الجديدة – والمنصورة الجديدة – والمنيا الجديدة – وغرب قنا – ومدينة ناصر "غرب أسيوط" – ودمياط الجديدة – والشروق – و6 أكتوبر – والشيخ زايد.

وقال الدكتور عاصم الجزار- في بيان اليوم - إن مجلس إدارة الهيئة وافق أيضًا على إقرار عددٍ من الضوابط والمقترحات فيما يخص التعامل مع الأراضي الواقعة داخل حدود القرارين الجمهوريين رقمي:" 77 و230، لسنة 2017"، بمدينة الشيخ زايد، مقابل تغيير نشاط هذه المساحات من زراعي إلي عمراني (سكني فقط)، وتوصيل المرافق الرئيسية على حدود قطعة الأرض الكبيرة وذلك بالأراضي الواقعة داخل حدود القرارين الجمهوريين.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة وافق على إتاحة مساحة 500 فدان بمدينة السادات، بمقابل الانتفاع للشركة المصرية الكويتية "إيكو"، لزراعة الغابة الشجرية، ويتم استكمال الإجراءات بالعرض على اللجان المختصة لتحديد قيمة مقابل الانتفاع السنوي للغابة، وكذلك تقييم جميع الأعمال المنفذة، وذلك فى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة، على تحقيق الاستفادة القصوى من المياه المُعالجة، وإعادة استخدامها في زراعة الغابات الشجرية بما يحقق التنمية المستدامة.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة على إتاحة قطعة الأرض بمساحة (70 م×70 م) بالمنطقة الجنوبية بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، لصالح شركة "غاز مصر" إحدى شركات قطاع البترول، بدون مقابل، لإقامة محطة تخفيض الضغط وغرفة المأخذ كمتطلبات تنفيذ أعمال شبكات الغاز بالمرحلة الأولى من المدينة، وذلك فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1873 لسنة 2006.

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