رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ملفات خاصة

استغلال لا يعرف الإنسانية.. دعاوى إخوانية «تحريضية» فى أوروبا

الأحد 29/مارس/2020 - 01:47 م
استغلال لا يعرف الإنسانية
استغلال لا يعرف الإنسانية
هدير سند وأمينة ذكي
طباعة
استغلت جماعة الإخوان الإرهابية وباء كورونا المستجد "كوفيد -19"، للتحريض ضد الدولة المصرية وبث أفكارا مسمومة، في المقابل، سلطت تقارير عالمية الضوء على ألاعيب الجماعة، والتي قوبلت بالسخرية وتجاهل الرأي العام.

يونس كاثراد
يونس كاثراد
-فتاوى تحريضية

نشر معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط الأمريكي "ميمري"، فتوى غريبة لـ "يونس كاثراد" وهو داعية كندي متشدد حول التعامل مع غير المسلمين، قائلًا إنهم أخطر من فيروس كورونا.

ودعا "كاثراد" إلى الإنعزال عن الأماكن المختلطة، كما دعا السيدات لارتداء الحجاب.
فرنسا
فرنسا
- فقدان النفوذ بالخارج

ومن جانبها كشفت صحيفة "أراب ويكلي" البريطانية، عن تزايد ضعف نفوذ الجماعة، وقالت إن جماعة الإخوان في فرنسا بدأت بالفعل قوتها في التراجع، لاسيما مع سيطرة المعتدلين في ضواحي فرنسا، وكان أبرز مثال على ذلك الإجراءات التي فرضها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الجماعة، فضلًا عن أزمة إغلاق المساجد الأخيرة لمواجهة تفشي كورونا.

وتابعت الصحيفة البريطانية، أن المسلمين في فرنسا أظهروا التزاما واضحا وكبيرا وصارما بالإجراءات الفرنسية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، حيث أظهر المسلمون تمسكهم بالقوانين الجمهورية، على الرغم من بعض أصوات الأقلية المتطرفة المخالفة التي تطالب برفض هذه الإجراءات.

ومن ضمن هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية، إغلاق المساجد، وهو أمر اتخذه أيضا العديد من الحكومات في البلدان الإسلامية، ولا سيما البلدان المغاربية والخليج ومصر وأماكن أخرى، كما تم التصديق عليها من قبل السلطات الدينية العليا في تلك الدول، ما سحب البساط من تحت أقدام الأئمة الأصوليين الذين يتبعون الإخوان المسلمين.

وكان الإجراء الأكثر لفتا للنظر هو إغلاق المساجد وأماكن العبادة للصلاة الجماعية، وخاصة صلاة الجمعة، وفي فرنسا، تم اتخاذ هذا الإجراء من قبل المجلس الفرنسي للعقيدة الإسلامية والمعهد الإسلامي للمسجد الكبير في باريس.

حيث أصدر المسجد بيانا في 13 مارس أبلغ فيه المسلمين "بقراره بإغلاق المسجد الكبير في باريس لفترة غير محددة"، وفي نفس البيان، دعا المجلس الفرنسي جميع "مديري أماكن العبادة إلى الامتثال للحظر المفروض على جميع التجمعات لأكثر من 100 شخص"، وطالب جميع المسلمين "بتوحيد أفكارهم وصلواتهم من أجل الحفاظ على وطننا وحمايته.

موضوعات متعلقة

الحبس وغرامة تصل 300 ألف جنيه عقوبة إدارة كيان لنشر أخبار كاذبة عن كورونا

منهج الصف الثالث الثانوى 2020.. وتفاصيل ومقررات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

فى 6 خطوات.. الاستعلام عن أكواد الطلاب لجميع المراحل على مستوى الجمهورية

الصور

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

الأكثر قراءة

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

وزير التعليم يعلن عن الأجزاء المحذوفة من المناهج للطلاب اليوم

فى 6 خطوات.. الاستعلام عن أكواد الطلاب لجميع المراحل على مستوى الجمهورية

«الصحة» تكشف أسباب عزل 10 مراكز فى بعض المحافظات

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

منوعات

رسام يوثق أزمة «كورونا» بأكثر من 60 كاريكاتيرًا ساخرًا (صور)

وفاة أول رضيع جراء كورونا فى أمريكا

فيتنام تغلق أكبر مستشفياتها لتفشي كورونا

صناعة الطيران اليابانية تخسر 9.3 مليار دولار بسبب كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
شائعات مضللة.. وأخرى قاتلة
د.أحمد الخميسى
أنطون تشيخوف.. بطولة الأطباء
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نجم الدين الحفنى.. ذاق حلاوة الغِنى بعد شظف العيش
د.كريمة الحفناوى
فيروس كورونا التحديات والتعاون والتكاتف
المزيد

الثقافة

هويدا عطا: أواجه عزلتي بقراءة الروايات العالمية

دائرة ثقافة الشارقة تصدر عددين جديدين من «الشرقية» و«الوسطى»

الأردن تطلق مسابقة «موهبتي في بيتي» و100 جائزة نقدية كل أسبوع

ننشر أسماء الأعمال الفائزة بجائزة «ابن خصيب» الثقافية