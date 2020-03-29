الأردن يدين إطلاق الحوثيين صاروخين على السعودية

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، الهجوم الحوثي الصاروخي على المملكة العربية السعودية.وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله الفايز، إدانة المملكة واستنكارها هذا الاعتداء الجبان الذي استهدف الأبرياء في مدينتي الرياض وجازان.وأكد "الفايز" وقوف الأردن إلى جانب السعودية في أي إجراء للحفاظ على أمن واستقرار المملكة، مؤكدا أن أمن المملكتين واحد.