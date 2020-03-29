رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وكيل «النواب»: السلع الغذائية متوفرة في كل السلاسل التجارية

الأحد 29/مارس/2020 - 12:25 م
سليمان وهدان
سليمان وهدان
عائشة حسن
طباعة
قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، إن السلع الغذائية متوفرة في كل السلاسل التجارية والأسواق وبشكل كبير وفترة زمنية تتخطى أكثر من 4 أشهر، مؤكدا أنه لا داعي للقلق وتخزين السلع حتى لا يؤدي ذلك لجشع التجار وزيادة الأسعار.

وقال "وهدان" في بيان له، إن المعدلات الاستهلاكية يجب أن تستمر على طبيعتها خاصة أن تعامل الحكومة مع أزمة كورونا جيد حتى الآن، وسيكون أفضل في حالة التزام الجميع بالارشادات الحكومية وحافظوا على أنفسهم وبلادهم، مضيفا أنه يجب تغيير سلوكيات بعض المواطنين التي تستغل الأزمات من أجل التخزين.

وطالب التجار وأصحاب السلع، بتحمل مسؤليتهم تجاه الوطن، وعدم رفع الأسعار خاصة أن الدولة عازمة بقوة على محاربة كل من يحاول استغلال الأزمات بطريقة جشعة من أجل التربح الفاحش، مشيرا إلى أن تماسك الشعب المصري يظهر وقت الأزمات، كما حدث ومر علينا أيام عصبية بعد نكسة 67 وكانت أصعب الأوقات والظروف وقتها، ولكن بتماسك المجتمع انتصرنا عليها.

موضوعات متعلقة

السعودية: تمديد تعليق العمل والرحلات الجوية حتى إشعار آخر

«الصحة» تكشف أسباب عزل 10 مراكز فى بعض المحافظات

الصحة: 6 وفيات و40 إصابة جديدة بكورونا

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

الصور

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

الأكثر قراءة

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

فى 6 خطوات.. الاستعلام عن أكواد الطلاب لجميع المراحل على مستوى الجمهورية

الحكومة تزف بشرى عن أجهزة التنفس الصناعى (فيديو)

«الصحة» تكشف أسباب عزل 10 مراكز فى بعض المحافظات

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

منوعات

رسام يوثق أزمة «كورونا» بأكثر من 60 كاريكاتيرًا ساخرًا (صور)

وفاة أول رضيع جراء كورونا فى أمريكا

فيتنام تغلق أكبر مستشفياتها لتفشي كورونا

صناعة الطيران اليابانية تخسر 9.3 مليار دولار بسبب كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
شائعات مضللة.. وأخرى قاتلة
د.أحمد الخميسى
أنطون تشيخوف.. بطولة الأطباء
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نجم الدين الحفنى.. ذاق حلاوة الغِنى بعد شظف العيش
د.كريمة الحفناوى
فيروس كورونا التحديات والتعاون والتكاتف
المزيد

الثقافة

ننشر أسماء الأعمال الفائزة بجائزة «ابن خصيب» الثقافية

الفائزة بجائزة ابن خصيب في النقد: عملي تناول «قطط العام الفائت»

مؤسس «ابن خصيب»: الجائزة مبادرة ليواصل شباب الصعيد مساراتهم الإبداعية

محمد علام: النهوض بجائزة «ابن خصيب» مكسب كبير للصعيد