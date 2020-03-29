إجراءات التسوق الآمن للحماية من كورونا (إنفوجراف)

حددت وزارة الصحة والسكان وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، عددًا من الإجراءات والنصائح للتسوق الآمن لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.وأوضحت أن تلك النصائح تتمثل فى؛ الحرص الشديد على شراء احتياجات المنزل فى أوقات غير مزدحمة، والحذر من لمس الوجه أثناء عملية التسوق، مع الحرص على تعقيم اليدين قبل الدخول والخروج من السوبر ماركت.وشددت على ضرورة الالتزام بغسيل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد التسوق، مع ضرورة الحرص على ترك مسافة كافية لا تقل عن متر بينك وبين الأشخاص الآخرين.كما نصحت بضرورة استخدام بطاقات الصراف الآلي فى دفع المشتريات إذا أمكن، مع ضرورة مسح المعلبات باستخدام المناديل المعقمة.وشددت على تجنب لمس المنتجات التى لم يقم بشرائها، مع الحرص على غسيل الخضار والفاكهة جيدًا.يذكر أن وزارة الصحة حددت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.