وزير الصحة النمساوي: العودة للحياة الطبيعية ستكون بطيئة

أكد ردولف أنشوبير وزير الصحة النمساوي، أن العودة للحياة الطبيعية في البلاد ستكون بشكل تدريجي وبطيء ومرهونة بعدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.وقال أنشوبير، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن لدينا هدفا كبيرا وهو وجوب كبح الزيادة في معدل الإصابات الجديدة، خاصة أن البنية التحتية للمستشفيات تقترب من الوصول للذروة في القدرات الاستيعابية لقبول مرضى جدد.وأضاف أننا نسعى في هذه المرحلة أن يكون معدل نمو الحالات الجديدة أقل من 5%، مشيرا إلى أن التدابير المتخذة بدأت تؤتي ثمارها، ولكننا ما زلنا بعيدين عن الهدف.وأشار إلى أنه فقط عندما نقوم بتخفيض عدد الحالات الجديدة بشكل كبير، يمكننا التحدث عما إذا كان يمكن تخفيف الإجراءات الصارمة الحالية.