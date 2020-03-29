البحرين تدين إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية على السعودية

أدانت وزارة الخارجية بدولة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية باليمن صواريخ باليستية على مدينتي الرياض وجازان بالمملكة العربية السعودية.وأكدت الوزارة أن هذا العمل الإرهابي يبرهن على إصرار الميليشيات الحوثية على استهداف المدنيين الآمنين وتهديد أمن واستقرار المملكة والمنطقة، مشيدة في الوقت ذاته بكفاءة قوات الدفاع الجوي السعودي التي تمكنت من اعتراض الصاروخين وتفجيرهما قبل أن يصلا إلى هدفيهما.وأعربت الوزارة عن تضامن مملكة البحرين مع السعودية، ووقوفها معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.