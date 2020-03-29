انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة «كي - 1» العراقية

بدأت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، مغادرة قاعدة "كي-1" العسكرية في كركوك لتكون ثالث قاعدة يغادرها الأمريكيون في العراق.ومنذ سنوات، تتمركز قوات أمريكية في قاعدة "كي-1" التي سبق أن قتل فيها مقاول أمريكي في قصف وقع العام الماضي واتهمت واشنطن جماعة مقربة من إيران بتنفيذه.وقال مراسل "كوردستان 24" في كركوك سوران كامران، إن القوات الأمريكية أخلت قاعدة "كي-1" الواقعة في شمال غرب المدينة المتنازع عليها، وانسحب الجيش الأمريكي من قاعدة "القائم" في الأنبار وقبل أيام انسحب من قاعدة "القيارة" جنوب الموصل لدواعٍ أمنية وأخرى مرتبطة بالمخاوف من انتشار فيروس كورونا.واستضافت القواعد العراقية، ومنها قاعدة "كي-1" القوات الأمريكية في إطار التحالف الدولي للقيام بمهام استشارية وتدريبية، وخصوصًا خلال الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.