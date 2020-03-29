106 إصابات بكورونا في القدس

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الأحد، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في مدينة الخليل وقرية قطنة شمال غرب القدس المحتلة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 106 مصابين.وأضاف "أشتية" - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن التقديرات تشير إلى وجود 12 حالة إصابة بين الشعب في القدس المحتلة، تجري معالجتهم في المستشفيات الإسرائيلية الآن.