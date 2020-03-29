طفلان يعتديان جنسيًا على آخر ويصورانه داخل مقابر القليوبية

شهدت إحدى قرى مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية واقعة مؤسفة، حيث استدرج طفلان ثالثا إلى مقابر القرية، واعتديا جنسيا عليه وصوراه عاريا، وتم ضبط المتهمين وجارٍ عرض المجني عليه على الطب الشرعي لاتخاذ اللازم.تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزي عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من " ش. س " عامل نظافة بإحدى الشركات الخاصة من قرية الدير يفيد قيام طفلين باستدراج نجله عمره 7 سنوات إلى مقابر القرية بدائرة المركز وقاما بالتعدي عليه جنسيا وتصويره عاريا أثناء ممارستهما معه.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالقليوبية، وتبين أنه أثناء لهو الأطفال مع بعضهما قام المتهمان باستدراج المجني عليه بحجة اللعب فى المقابر، وقاما بتجريده من ملابسه والتعدى عليه، وقام أحدهما بتصوير زميله أثناء الممارسة معه ثم قاما بإرسال الصور لآخرين، وعندما علم والد المجنى عليه وشاهد الصور توجه مصطحبا نجله إلى مركز الشرطة.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما الهاتف المحمول وعليه الصور، واعترفا بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.