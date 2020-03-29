مصرع وإصابة 5 في انقلاب سيارة بطريق أسوان الصحراوي

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون في حادث انقلاب سيارة، اليوم الأحد، بالطريق الصحراوى "أسوان-برانيس"، تم نقلهم إلى المستشفى.تلقى اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان، إخطارًا بوصول بلاغ لقسم شرطة ثان أسوان، من شرطة النجدة بانقلاب سيارة، ما أسفر عن مصرع وإصابة 5 أشخاص.تبين أنه أثناء سير سيارة يستقلها 6 أشخاص، قادمة من منطقة "برانيس - البحر الأحمر" تجاه أسوان، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر، مما أدى إلى انقلابها بالمنطقة الرملية المتاخمة للطريق وحدوث تلفيات بالسيارة.وأسفر الحادث عن وفاة شخص إثر إصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ، وإصابة 4 آخرين وتم نقلهم لمستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم، ولم يشتبه في الحادث جنائيًا.وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وتحديد وضبط قائد السيارة، تم التنسيق مع إدارة الأمن الوطني، وفرع الأمن العام، جارٍ تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.