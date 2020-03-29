العراق يحصل على موافقة مبدئية لهبوط طائرة بلبنان لإعادة العالقين

أعلنت سفارة العراق في بيروت حصولها على الموافقة المبدئية من مجلس الوزراء اللبناني على هبوط طائرة عراقية في لبنان؛ لعودة المواطنين العالقين إلى العراق، عقب تعليق الطيران بين البلدين عقب تفشي وباء "كورونا".وذكرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، أن سفارة العراق في بيروت تتابع أوضاع المواطنين العراقيين العالقين في لبنان والراغبين بالعودة للعراق بعد توقف الرحلات الجوية بين البلدين بسبب وباء "كورونا"، خصوصًا المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات اللبنانية.وأكدت الوزارة أن السفارة على تواصل مستمر مع خلية الأزمة المشكلة في وزارة الخارجية ومجلس الوزراء ووزارة النقل للإسراع بإصدار الموافقات اللازمة.وأشارت إلى أن مكتب الخطوط الجوية العراقية في بيروت باشر بتسجيل الأسماء وإعداد اللوائح المطلوبة تمهيدا لقطع تذاكر العودة للعراقيين العالقين في لبنان، على أمل قيام وزارة النقل العراقية وخلية الأزمة المركزية بإرسال الطائرة بالقريب العاجل، مبينة أن بإمكان العراقيين مراجعة مكتب الخطوط الجوية العراقية الكائن في منطقة الرملة البيضاء.