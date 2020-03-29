برلماني: «الصحة العالمية» صفعت إعلام الإخوان بشأن كورونا في مصر

ناشد النائب حسين أبوجاد، عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، الشعب المصرى العظيم استغلال التقرير الإيجابي لمنظمة الصحة العالمية عن مصر بشأن وباء كورونا، للوقاية من هذا الفيروس من خلال التزام جميع المصريين بالعزل المنزلي خلال هذا التوقيت الحاسم مع فيروس كورونا.واعتبر أبوجاد، في بيان اليوم، إشادة تقرير منظمة الصحة العالمية بجهود مصر ووزارة الصحة المصرية في مواجهة وباء "كوفيد- 19" والحد من انتشاره، وتأكيدها أن مصر لديها فرص بارزة للسيطرة على المرض ومنعه من مرحلة التفشي المجتمعي التي ضربت دولًا كبرى أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وإسبانيا، بينما ما زال عداد الإصابات في مصر لم يصل الـ600 حالة، حتى اللحظة مع بداية الأسبوع السادس والحاسم في انتشار الوباء، بمثابة نجاح كبير للحكومة فى تنفيذ التكليفات الرئاسية.ووصف أبوجاد تأكيد تقرير منظمة الصحة العالمية على أن مصر تعمل بشفافية فيما يتعلق بإعلام الرأي العام والجهات المختصة بحجم الإصابات وبطبيعة الوضع، بأنه صفعة قوية وضربة موجعة لإعلام جماعة الإخوان الإرهابية وفضائيات الدم والإرهاب، والتي تبث أكاذيبها وسمومها من قطر وتركيا ضد مصر بشأن فيروس كورونا المستجد.وأعرب عضو مجلس النواب عن ثقته التامة في أن الشعب المصري العظيم سيضرب المثل والقدوة كعادته دائمًا في دعم ومساندة الدولة لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجهها بما فيها فيروس كورونا المستجد.