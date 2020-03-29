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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين» تزيد حصص المخابز من الدقيق

الأحد 29/مارس/2020 - 12:10 م
الدقيق
الدقيق
نرمين محمود الدهان
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تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد، زيادة حصة المخابز البلدية من الدقيق، حيث سيتم صرف حصة يومين من الدقيق إضافي للمخابز كمخزون، كما تتم متابعة صرف حصة خمسة أيام من الأقماح المستوردة لتعزيز أرصدة المطاحن التموينية "قطاع عام وقطاع خاص" طبقا لمتوسط المطحون المقرر من لجنة برامج القمح لكل مطحن.

وستقوم شركة تطبيقات الكروت الذكية بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز بما يعادل حصة يومين كرصيد بالمخابز مقدما، وطبقا لمتوسط المبيعات اليومية لآخر يوم عمل للمخابز بما يعادل ضعف الكميات التى صرفها للمخابز أمس السبت، أو آخر يوم عمل للمخبز وشحنها إلى شركات المطاحن حتى تتمكن المطاحن من صرفها للمخابز، وعلى أن تتم إتاحة صرف اليومين على النظام بخلاف حصة اليوم الأحد.

كما ستقوم المطاحن التموينية بصرف كميات الدقيق المخصصة للمخابز بما يعادل يومين كأرصدة بالمخابز مقدما لمرة واحدة، وذلك من أرصدة الأقماح التى تم تعزيز المطاحن بها طبقا للكميات المشحونة لها على النظام من شركة تطبيقات الكروت الذكية "سمارت"، وذلك بخلاف حصة اليوم الأحد، مع قيام المخابز بتدوير هذه الأرصدة والمحافظة عليها مع استمرار الصرف للمخابز بصفة يومية طبقا للنظام المعمول به حاليا.

وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا بصرف حصة يومين للمخابز كمخزون للطوارئ لمواجهة أي ظروف والحفاظ على الرصيد بالمخبز، وستتم الإتاحة على الشبكة يوم الأحد الموافق 29 -3 -2020 وذلك بخلاف حصة يوم الأحد التي تصرف بطبيعتها.

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