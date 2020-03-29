رفع 406 أطنان قمامة ومخلفات صلبة فى سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج رفع 406 أطنان قمامة ومخلفات صلبة وتراكمات، خلال تنفيذ الوحدات المحلية لحملات نظافة مكبرة للحفاظ على الشكل الحضاري اللائق، وحرصا على صحة المواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.وأوضح علي يوسف أبو عقيل، رئيس مركز ومدينة جرجا، أنه تم رفع 125 طن قمامة ومخلفات صلبة خلال حملات مكبرة شنتها الوحدة المحلية، في الفترة الصباحية، استهدفت شوارع المدينة بقطاع شيخ العرب، وقطاع الأبعدية، ومدخل مدينة جرجا، وقطاع المشتل، والحى القبلي، وشوارع "عمر مكرم، والإمام الشاطبي، الساحة، وبورسعيد، وعبدالله النديم، والإمام الترمذي، وسعد بن معاذ بالمشتل".وقال أحمد البدري، رئيس مركز ومدينة البلينا، إنه تم رفع 75 طنا من القمامة والمخلفات، في حملة نظافة مكبرة شملت "مدخل المدينة، وشوارع" الجمهورية، والتحرير، وديوان الري، وخور الساحل، وبنك مصر القديم".وأشار محمد عبد الحميد إمبابي، رئيس مركز ومدينة سوهاج، إلى رفع 18 طن قمامة خلال حملة مكبرة استهدفت " امتداد شارع التحرير، وطريق باجا، والكوامل بحري، وفي قرية تونس تم رفع كميات كبيرة من القمامة ومخلفات المباني".وفي حي شرق سوهاج، قال عاطف الصمطي، رئيس الحي إنه شنت حملة نظافة مكبرة ضمن مبادرة الحي " الشارع جزء من بيتك"، استهدفت رفع كفاءة النظافة في شوارع " أمين سامي، والقفاص، والكوبري، وأحمد ماهر، وبور سعيد، والكورنيش الغربي"، وأسفرت الحملة عن رفع 3 طن أتربة وقمامة.وذكر عبد المنعم علي عبد القوي، رئيس مركز ومدينة ساقلتة، أنه تم رفع 20 طن قمامة من الشوارع، وتفريغ الحاويات، من خلال معدات وعمال النظافة بالوحدة المحلية، والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات لحماية البيئة.وكشف حازم أبو الخير، رئيس مركز ومدينة المراغة عن رفع 80 طن مخلفات خلال حملة نظافة مكبرة شملت تسوية شارع كورنيش النيل ورفع تراكمات الأتربة، ورفع تجمعات القمامة بشارع المحكمة ومدخل شارع المدارس الإعدادية الجديدة، والقديمة، مشيرا إلى أنه تم مسح وكنس شارع عبدالمنعم رياض، وشارع الجلاء، بالإضافة إلى حملة على طريق سوهاج اسيوط، والكباري، وجوانب المزلقان، كما قامت الوحدات القروية الخمس البطاخ، وشندويل، والغريزات،وبناويط، واولاد اسماعيل، برفع التراكمات من جوانب الطرق ومخلفات تطهير الترع والمصارف.وفي مركز ومدينة أخميم، قال حسين حبارير رئيس المركز، إنه تم رفع 85 طن أتربة ومخلفات صلبة، خلال حملات مكبرة بشوراع المدينة وقرية الكولة، ونجع عرب الخور بالعيساوية شرق، وقرية نيدة والصوامعة شرق وتوابعها، مشيرا إلى تمهيد طريق الرباب ومركز شباب الصوامعة، ورفع المخلفات ومصنع السيمولينا، وذلك بالتعاون الأهالي من خلال المشاركة المجتمعية.