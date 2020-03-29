إصابة صياد فلسطينى برصاص «بحرية الاحتلال» فى غزة

أصيب صياد فلسطيني بجروح إثر إطلاق قوات بحرية الاحتلال الإسرائيلي رصاصها عليه، قبالة شاطئ بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الصياد أصيب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط أثناء ممارسته مهنة الصيد في بحر منطقة السودانية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن زوارق بحرية الاحتلال تتعمد بشكل يومي إطلاق النار على الصيادين، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر غزة.