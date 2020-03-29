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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

هآرتس: كورونا سيجبر إسرائيل على دفع ثمن تشددها

الأحد 29/مارس/2020 - 12:07 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أكد تحليل نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الأحد، أن أزمة تفشي فيروس كورونا ستجعل إسرائيل تدفع ثمن إهمال أقلياتها وتحديدا اليهود المتشددين دينيا.

وأشار التحليل إلى أن معاملة إسرائيل الخاطئة مع سكانها من اليهود المتشددين برز بالفعل كأحد أخطر إخفاقاتها في التعامل مع أزمة فيروس كورونا.

وذكر أنه على مدار أسابيع عديدة، انشغل كثيرون بانتقاد مجرد الإشارة إلى هذه المشكلة، وكأن الحديث عنها يمثل "معاداة للسامية" تستهدف قطاعا معينا، ولفت إلى أنه خلال الفترة ذاتها، تم ترك المجتمع ليسجل أعدادا متزايدة من الإصابات.

وأشار إلى أن بيانات وزارة الصحة واضحة: هناك زيادة حادة في عدد حالات الإصابة في المجتمع المتشدد، وأصيب المئات بالفيروس خلال ثلاثة أيام، وهو معدل أعلى بكثير من المعدل المسجل على مستوى إسرائيل ككل.

ولفت التحليل إلى أنه رغم التأكيد منذ البداية على أن المعابد الدينية هي الأماكن الأخطر لنشر العدوى، فإن تعامل حكومة بنيامين نتنياهو، التي تضم وزيرا للصحة ينتمي للمتشددين دينيا، كان ضعيفا بصورة مخزية، موضحًا أنه ترك المعابد مفتوحة فترة طويلة، إلى درجة أنه لا يزال يتم السماح حتى الآن ببعض الشعائر رغم أنه طُلب من الجميع تقريبا البقاء تحت إغلاق شبه كامل.

واعتبرت الصحيفة أن الحكومة استسلمت للمتدينين والمتشددين، الذين لم يدركوا بعد الأهمية الكبيرة للوقت. وبدلا من حماية صحة هذه المجموعة، كما هو متوقع، فقد ألقت الحكومة بهذه المسئولية على عاتق الحاخامات ورجال الدين.

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