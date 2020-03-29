اتحاد الجمعيات: توزيع مساعدات رمضان للأسر المتضررة من كورونا

قال طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه وفقا لقرار وزير الأوقاف بالإسراع فى توفير مساعدات شهر رمضان للأسر الأكثر احتياجا لمواجهة الظروف الراهنة، فقد بدأت الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع وزارة التضامن فى توفير احتياجات هذه الأسر وفقا لقاعدة البيانات المتوفرة لديها وحسب ظروف وإمكانيات كل جمعية.وأضاف فى تصريحات للدستور، أن وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، وجهت بحشد الموارد بين الجمعيات الأهلية لتقديم المساعدات في القرى التي بها أسر أصيبت بفيروس كورونا وكذلك وسائل دعم الأسر المتضررة من الأزمة، وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل.من جانبها، أعلنت وزارة التضامن عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة وغرف عمليات بمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات لتنسيق جهود مساعدة الأسر المتضررة وتقديم الخدمات اللازمة لهم بالتنسيق مع وزارات الصحة والتنمية المحلية والداخلية، كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بوضع تصور شامل لتقديم المساعدات على كافة المستويات.