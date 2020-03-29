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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى يطالب برفع بدل العدوى للأطباء: جنود الوطن فى أزمة كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 11:05 ص
محمد العقاد
محمد العقاد
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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طالب النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب، بزيادة بدل العدوى للأطباء إلى 2000 جنيه، مؤكدا أن الأزمة الأخيرة أكدت بما لا يدع مجالا للشك أنهم جند من جنود الوطن، ومن أبناء مصر الأوفياء الذين يقفون خلف القيادة ومؤسسات الدولة في الدفاع عنها والتصدي لكل مخاطر تُحاك بالدولة المصرية.

وأوضح العقاد، في بيان له اليوم، أن الأطباء يمثلون الحصن المنيع فى أزمة كورونا، وشهدنا خلال الأيام القليلة الماضية تضحيات عظيمة لهم، ففي الوقت الذي تطالب منظمة الصحة العالمية من جميع المواطنين البقاء في منازلهم خوفا من تفشي المرض يبقى الأطباء الجنود الحقيقيين لهذه الأزمة، يواجهون الموت بصدور عارية وقلوب قوية.

وأشار العقاد، في بيانه، إلى أن رفع بدل العدوى مجرد تعبير من قبل الحكومة عن الوقوف بجانبهم في هذه الأزمة، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت عددا من التقارير بشأن عدوى فيروس كورونا، وأن العاملين بالقطاع الصحي أكثر عرضة للعدوى بنسب تتجاوز 60% من غيرهم، فهم أكثر فئات المجتمع الذين يتعاملون طيلة الوقت مع أمراض معدية مثل "الإيدز، والكبد الوبائي B، والكبد الوبائي C" وغيرها من الأمراض، ويعرضون حياتهم للخطر، مما يستوجب أن يكون هناك تأمين لحياتهم ولأسرهم نظير ما يبذلونه من تضحيات.

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