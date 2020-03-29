إندونيسيا تعلن عن 130 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أكد مسئول بوزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الأحد، 130 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى 1285.وقال المسئول أحمد يوريانتو إن 12 شخصا توفوا بالفيروس ليصل عدد الوفيات إلى 144.وأضاف أن 64 شخصا تماثلوا للشفاء، مؤكدا أن البلاد أجرت اختبارات كورونا على أكثر من 6500 شخص في جميع أنحاء البلاد.