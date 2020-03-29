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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحفي تركي: حكومة أردوغان تتلاعب في أرقام ضحايا كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 12:25 م
كورونا تركيا
كورونا تركيا
هدير سند
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قال الصحفي التركي دنيز زيرك، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يخفي هو وحكومته الأرقام الحقيقية لضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" في البلاد، من خلال التلاعب في تقارير الوفاة، حيث يظهرون أن سبب الوفاة موت بشكل طبيعي وليس بسبب الفيروس، هذا إلى جانب أنهم يقومون بدفن الضحايا سرًا دون الإعلان عن مكان دفنهم.

وأشار زيرك في مقال له بجريدة سوزجو أمس السبت، إلى أن هناك الكثير من حالات الوفاة يتم تشخيصها على أنها وفاة طبيعية بسبب فقدان أحد أعضائها على الرغم من أنها ماتت بسبب كورونا.

وأضاف قائلًا "هناك بعض الحالات تطغى على مصداقية الأرقام المعلنة"، لافتا إلى أن هناك 17 شخصًا تم دفنهم منطقة بيكوز دون الإعلان عن سبب وفاتهم الحقيقي بالفيروس، حيث دفنوا سرا بالطريقة نفسها التي تدفن بها الحالات المصابة بفيروس كورونا، رغم أن تقرير وفاتهم تشير إلى أنها وفاة طبيعية.

وفي ذات الصدد، ذكر موقع "تركيا الآن" التابع للمعارضة التركية ان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا نشروا فيديو صادمًا، كشف فيه أحد المواطنين قيام السلطات في تركيا بدفن ضحايا وباء كورونا في البلاد سرًا في إحدى الغابات.

وفي الأسبوع الماضي، شارك طبيب تركي مقطع فيديو له وهو داخل الحجر الصحي في مستشفاه الخاص للاشتباه بإصابته بكورونا، وفي انتظار نتيجة الفحص، حيث ظهر بالفيديو وهو يشتكي من تأخر النتيجة قائلًا "هم يخفونها كما لو كانت سرًّا من أسرار الدولة"، حسبما أفاد الموقع.

وأكد الموقع أن هذا الأمر "يفضح بالفعل تستر النظام التركي على العدد الحقيقي للضحايا والمصابين بـ كورونا في البلاد".

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