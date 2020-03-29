ضبط 6 كيلو بانجو بحوزة عاطلين بأسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الأحد، من ضبط كميات من نبات البانجو المخدر، والأسلحة النارية، بحوزة 7 أشخاص.وكان اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، قد تلقى إخطارًا بالقبض على 7 متهمين وبحوزتهم التالى:7 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 6 كيلوجرام، وسلاح أبيض.ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وتتولى النيابة تحقيقاتها.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، لتكثيف الوجود الشرطي بالشارع، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بمختلف صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية.