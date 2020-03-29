محمد رجب يشجع متابعيه على البقاء في المنزل

شارك الفنان محمد رجب متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة له.وظهر محمد رجب في الصورة، وهو نائم على الكنبة داخل منزله، وعلق عليها، قائلًا: "خليك في البيت.. صباح الفل"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه.يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رجب، مسلسل "الأخ الكبير"، الذي عُرض مؤخرًا على فضائية "cbc"، وشارك في بطولته أيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، إيهاب فهمي، راندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات، رانيا الملاح.وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن أن 75% من المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الخمس أيام الماضية هم من المخالطين للمصابين السابقين بالفيروس، مؤكدة أن القيادة السياسية اتخذت مجموعة من القرارات تتوافق مع تعليمات منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس.