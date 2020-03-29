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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إرادة الشفاء.. قصة المخلع بفم البابا تواضروس

الأحد 29/مارس/2020 - 10:51 ص
البابا تواضروس
البابا تواضروس
ماريان رسمى_تريزة شنودة
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قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن معجزة المخلع واحدة من المعجزات التي صنعت للسيد ولها العديد من المعاني الروحية التي من الممكن أن يتعلمها الإنسان.

وأضاف البابا تواضروس خلال كلمته المذاعة بالبث المباشرة عبر القنوات الفضائية: المخلع هو مريض بيت حسدا، وبيت حسدا يعني "بيت الرحمة" ومن الممكن أن نطلق عليه مستشفى الرحمة، وكان هذا المريض، مريضًا لمدة 38 عاما من مرض لا يمكن الشفاء منه، وترك مطروحًا طوال هذه السنوات ليس له أحد.

وتابع: هذا المريض لم يكن له أمل أو رجاء وجاء السيد المسيح ليسأله سؤلًا عجيبًا: "أتريد أن تبرأ؟" واضعًا أرادة المريض للشفاء أولًا، وكأن السيد المسيح يريد أن يرسل لنا رسالة أن الخطوة الأولى للشفاء الجسدي والروحي هي الإرادة.

واستطرد: الأمر الآخر هو أن مريض بيت حسدا كان يعاني من خيبة أمل حقيقية فلمدة 38 سنة كان يفشل كل مرة في السقوط إلى البركة ليكون أول واحد يشفيه الله بتحريك الملاك للبركة.

وتابع: ولكن أيضًا نلاحظ إصرار ومصابرة هذا المريض في أن يكرر محاولاته عام وراء الأخر لمدة 38 سنة ولا يزال يحاول. وكل ما يسأله هو إنسان يدفعه إلى البركة. فيجد السيد المسيح أمامه يعطيه أكثر بكثير مما تصور، فالسيد المسيح الطبيب الحقيقي يقول له بصيغة آمرة: "قم وأحمل سريرك وأمشي".

وتسأل البابا متعجبًا: فكيف يقوم وعضلاته قد انهارت وضعفت للغاية لطرحه مفلوجًا لمدة 38 سنة، ولكن هو المسيح مصدر كل بركة وينبوع الحياة، أمره، أن يقوم ويحمل سريره ويمشي وهكذا فعل الرجل لأنه كان له إرادة الشفاء.

وكان قد رتب اللقاء الكاتب الصحفي أشرف صادق نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام.

وأذاعة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (أون تي ڤي، دي إم سي، سي بي سي، الحياة) الناقلة للكلمة، أن تنقل أيضًا عظة الأربعاء الأسبوعية على الهواء مباشرة.

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