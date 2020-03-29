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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تؤكد إصابة أكثر من 80 شخصًا بـ«كورونا» اليوم

الأحد 29/مارس/2020 - 10:44 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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ذكرت وزارة الصحة اليابانية أن أكثر من 80 شخصا تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، اليوم الأحد، مما رفع إجمالي حالات الإصابة في اليابان إلى أكثر من 1800.

وقالت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية، اليوم، إنه من بين الحالات الجديدة التي تم اكتشافها اليوم 68 في العاصمة، وهو أعلى عدد يومي للإصابات تعلنه السلطات المحلية، ومن بين الحالات الجديدة كانت 58 حالة إصابة في منشأة للمعاقين في مقاطعة شيبا بالقرب من طوكيو، أمس.

ووصف حاكم المقاطعة الوضع بأنه خطير، وما زالت هناك بعض المطاعم في البلاد مفتوحة، لكن مديريها يقولون إن النشاط تأثر بشكل كبير.

وكان رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، قد قال إن بلاده ستوسع خطة التحفيز الاقتصادي على "نطاق غير مسبوق" لإنقاذ البلاد التي تعاني من تداعيات تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أمس السبت، عن آبي قوله، خلال مؤتمر صحفي متلفز، إنه سيكون هناك تبرعات نقدية ستقدم للمواطنين، وستتحرك الحكومة لحماية العمالة الإقليمية.

وأضاف أن الإجراءات ستكون أوسع نطاقا عما كانت عليه خلال الأزمة المالية قبل أكثر من عقد من الزمن.

وأكد رئيس الوزراء أنه يريد أن يقدم ميزانية تكميلية خلال أيام، وسيتم تمريرها في أقرب وقت ممكن، محذرا من أن الحرب ضد الفيروس ستكون طويلة.

وتستعد اليابان لسياسات متعلقة بالفيروس مع الأخذ في الاعتبار أسوأ سيناريو.

وتابع آبي أن الإدارة اليابانية لا تدرس فرض حالة طوارئ الآن.

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