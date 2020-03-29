لربات المنازل.. طرق التسوق دون الإصابة بـ«كورونا» (فيديو)

استعرض برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا يوضح كيفية التعامل في الأسواق دون الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث وجه التقرير مجموعة من النصائح للمواطنين وخاصة لربات البيوت عليهم اتباعها.ونصح التقرير، بضرورة تجنب النزول للشراء في الأوقات المزدحمة، وذلك لضمان التسوق الآمن بدون عدوى فيروس كورونا، وتجنب لمس الوجه أثناء عمليات الشراء والتجول في المتاجر، وتعقيم اليدين قبل الدخول والخروج من المتجر، وتجنب لمس المنتجات على الأرفف التي لن تشتريها.وشدد التقرير، على ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد التسوق، بالإضافة إلى الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين، كما نصح بضرورة الـدفع باستخدام بطاقة الصراف الآلي إذا أمكن.وتابع التقرير: "امسح المعلبات باستخدام المنديل المعقم، ولا تلمس المنتجات التي لن تشتريها، واحرص على غسل الخضار والفواكه جيدا"، كما أشار إلى تخصيص أرقام الخط الساخن، لفيروس كورونا.