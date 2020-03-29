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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تموين مطروح: توافر السلع والخضر والفاكهة فى المنافذ

الأحد 29/مارس/2020 - 10:39 ص
تموين مطروح
تموين مطروح
ياسمين شعيب
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قام المهندس السيد أحمد أبواليزيد، مدير مديرية التموين، بالاشتراك مع مباحث التموين ومديري الرقابة ومفتشي التجارة الداخلية وشئون التموين، بالمرور على أسواق الخضر والفاكهة والمعرض اللوجستي التابع للمحافظة، وتلاحظ وفرة في كافة أصناف الخضر والفاكهة.

كما مر وكيل تموين مطروح على تجار الجملة للخضار وبعض الأماكن الأخرى من المعارض، وتلاحظ ورود أعداد كثيرة من السيارات محملة بكافة أنواع الخضار والفاكهة، مؤكدا أن هذه الفترة لا يسمح بأي تجاوزات أو رفع لأي أسعار، حتى لو لم يوجد سعر جبري هناك إجراءات أخري تتخد عند استغلال أي منشأة برفع أي سعر لأي صنف أو حجب أي سلعة بغرض زيادة سعرها.

وأكد "أبواليزيد" أنه تم المرور على المجمعات الاستهلاكية للتأكد من توافر كافة السلع التموينية التي تصرف على البطاقات، وتلاحظ وجود كافة السلع بأرصدة تكفي شهورا، وتلاحظ وجود وفرة في كافة السلع الحرة وبأسعار معتمدة، وبأقل 20% عن مثيلاتها بأسواق القطاع الخاص.

وناشد المواطنين ضرورة التعاون والمساعدة في خدمة المواطنين وإمكانية توصيل السلع والخضار الي أماكن سكن وإقامة الأسر للمساهمة والمساعدة وعدم الخروج إلى الأسواق والمحال والمجمعات خلال هذه الفترة حتى يمكن أن ننجو جميعا بسلام من أي وباء وانتشاره.
تموين مطروح
تموين مطروح
تموين مطروح
تموين مطروح
تموين مطروح
تموين مطروح
تموين مطروح
تموين مطروح
تموين مطروح
تموين مطروح

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