حمدي المرغني يهنئ علي ربيع بعيد ميلاده

هنأ الفنان حمدي المرغني، الفنان علي ربيع بعيد ميلاده، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشر حمدي المرغني، صورة تجمعه بـ علي ربيع، وعلق عليها قائلًا: "كل سنة وأنت زي ما أنت ياخويا وربنا يجعلها سنة سعيدة عليك ويوفقك في حياتك الشخصية والفنية"، وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره مهنئين الأخير بعيد ميلاده.يذكر أن علي ربيع، قدم مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي 2019، وقد حقق نجاحًا كبيرًا.وتدور أحداث مسلسل "فكرة بمليون جنيه" حول علاء الذي يقوم بعمل معادلة بدبلوم الصنايع لدخول كلية الهندسة، لكن الظروف تجعله يصل لفكرة تمنحه مليون جنيه، خاصة بعد التشجيع الذي وجده من صديقه المعيد بكلية آداب قسم علم النفس.