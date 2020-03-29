رئيس وزراء الهند: الإغلاق هو الحل الوحيد لمواجهة كورونا

قدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اعتذاره لاتخاذ " قرارات صارمة" شملت فرض إجراءات إغلاق لمواجهة فيروس كورونا.ونقلت شبكة ان دي تي في عن مودي القول في خطابه الإذاعي الشهري " لابد أن المواطنين يتعجبون ويتساءلون أي رئيس وزراء أنا، ولكن الإغلاق هو الحل الوحيد أمامنا".وضاف" أعتذر عن اتخاذ مثل هذه الخطوات الصعبة التي تسببت في جعل حياة المواطنين صعبة، خاصة الفقراء. أعلم أن بعضكم سوف يشعر بالغضب مني، ولكن هذه الإجراءات الصعبة هى ما نحتاج إليه للفوز في هذه المعركة".ويشار إلى أن الهند أصابها الشلل خلال الأسبوعين الماضيين، عقب أن أعلنت ولاية تلو الأخرى عن إقرار إجراءات إغلاق تشمل وقف وسائل النقل العام وإغلاق المدارس والجامعات والمراكز التجارية والأسواق وصالات الجيم. كما أعلن مودي الثلاثاء الماضي فرض الإغلاق.وأدى الإعلان عن إغلاق البلاد لحصار آلاف من العمال المهاجرين في المدن الكبرى بلا دخل أو طعام.وكانت الهند قد أعلنت إجراءات إغلاق في مختلف أنحاء البلاد لمدة 21 يوما من الثلاثاء الماضي وأوقفت كل رحلات الركاب الجوية والقطارات وأغلقت الحدود ما بين الولايات لاحتواء تفشي محتمل واسع النطاق للمرض خلال التواصل الاجتماعي.وشهدت البلاد ذات الـ1.3 مليار شخص ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة الإيجابية بعد منتصف الليل حيث وصل العدد أمس السبت 873 إلى جانب 19 حالة وفاة، بحسب بيانات وزارة الصحة.