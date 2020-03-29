انقلاب سيارة نقل أعلى دائري المعادي

انقلبت سيارة نقل محملة بكمية من حديد التسليح أعلى الطريق الدائري اتجاه المعادي، بالقرب من نزلة المريوطية.وأسفر الحادث عن تكدس الحركة المرورية، حيث انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، وتمت إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة.وعلى الفور انتقل اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، وقيادات الإدارة لرفع السيارة وسحب بعض الكثافات الناتجة عن الحادث.