تحذيرات من كورونا أشد عنفًا في اليابان

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم الأحد، أن انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في اليابان أصبح الآن موضع تساؤل، على إثر ما شهدته طوكيو من ارتفاع حاد في عدد الإصابات خلال الأيام الماضية، ما أثار تحذيرات من الخبراء بإمكانية تعرض البلاد لموجة ثانية من كورونا ربما تكون أشد عنفًا.وأشارت الصحيفة- في سياق تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني- إلى أن طوكيو سجلت 63 إصابة جديدة أمس السبت، وهو رقم قياسي في يوم واحد، ما رفع إجمالي عدد الحالات في العاصمة إلى 362، فيما ارتفع بدوره معدل الإصابة الإجمالية في جميع أرجاء البلاد إلى 1.525 إصابة- وفقًا للأرقام الرسمية- باستثناء الحالات التي ظهرت على سفينة "دياموند برينسيس" السياحية في محافظة يوكوهاما.وأوضحت الصحيفة "أن الزيادة الحادة في عدد الحالات لهذا الأسبوع دفع يوريكو كويكي، حاكم طوكيو، إلى حث السكان على البقاء في منازلهم حتى نهاية الأسبوع الحالي، والتحذير من إغلاق محتمل لطوكيو للمرة الأولى".ونقلت الصحيفة عن ساتوشي هوري، أحد كبار الخبراء اليابانيين في مجال مكافحة العدوى والأستاذ في جامعة "جونتندو" بطوكيو، قوله "إن هناك حاجة ماسة لأن يشعر الجميع بالوضع الطارئ، غير أن الناس سئموا من ممارسة ضبط النفس".وبالنسبة للرد الرسمي، قالت الصحيفة: "إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تعهد أمس السبت بالكشف عن حزمة اقتصادية "ذات نطاق غير مسبوق"، في غضون 10 أيام ستشمل الإعانات النقدية والإعفاءات الضريبية وإجراءات تهدف إلى حماية ملايين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توظف حوالي 90% من القوى العاملة في اليابان.. غير أن هذه التعهدات جاءت بعد أسابيع من عدم إعلان حالة الطوارئ الوطنية!وأضافت الصحيفة "أن اليابان خرجت على ما يبدو عن المألوف، فعلى الرغم من معالجتها الأولية التي اتصفت بالفشل تجاه الحجر الصحي للسفينة دياموند برينسيس، إلا أنها أبلغت عن عدد منخفض نسبيًا من الحالات مقارنة بالعديد من البلدان المجاورة".وأبرزت "فاينانشيال تايمز" أن العديد من الخبراء انقسموا حول السبب في هذا!. خاصة وأن اليابان كانت من الناحية النظرية عرضة لوباء خطير وسريع الانتشار، للعديد من الأسباب التي تعود بعضها إلى حقيقة أن ربع تعداد السكان فوق سن الـ65 عامًا، وارتفاع معدلات التدخين ووجود المدن المزدحمة للغاية والاعتماد على أنظمة النقل العام.ومع ذلك، أرجع خبراء سبب قلة معدلات الإصابة في اليابان إلى العديد من العوامل التي تعود إلى عادات وتقاليد الشعب الياباني نفسه، مثل انحناء الرأس بدلًا من المصافحة، وخلع الأحذية عند الدخول إلى المنزل، وتوفير المناديل في المطاعم بشكل روتيني ودائم، فضلًا عن ارتداء الشعب الياباني للأقنعة بشكل أساسي في موسم الإنفلونزا والحمى.في السياق ذاته.. قالت الصحيفة البريطانية "إن الدولة تمتلك أيضًا أحد أكثر أنظمة الرعاية الصحية سخاء في العالم، كما أن العديد من كبار السن يعيشون في المناطق الريفية البعيدة عن نسلهم الذين يسكنون في المدينة.. وربما كان قرار آبي بإغلاق المدارس في مطلع الشهر الجاري قد ساعد أيضًا في انخفاض معدلات الإصابة".