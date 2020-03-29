ارتفاع عدد حالات الوفاة بكورونا في أستراليا إلى 16

أعلن رئيس وزراء أستراليا ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 16 حالة.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن موريسون القول إن معدل الإصابات بالفيروس تتراجع.وأضاف أنه تم وضع 1600 شخص قادمين من الخارج في الحجر الصحي اليوم. وأشار موريسون إلى أنه أصدر تعليماته بأن يقتصر أي تجمع على شخصين فقط.كما أعلن أنه أصدر أوامره بإغلاق صالات الجيم والمتنزهات.وطالب موريسون المواطنين بالبقاء في المنازل والخروج للضرورة فقط.