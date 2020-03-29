البابا تواضروس يضع 3 مشاهد لأحد المخلع

نشر موقع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية «ثلاثيات آحاد الصوم الكبير» للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.ووضع البابا تواضروس ثلاثة مشاهد لأحد المخلع، وهو الأحد الخامس من آحاد الصوم الكبير، الذي تحتفل به الكنيسة اليوم، وهي: «صحيح، مخلع، وحيد».يذكر أن «أحد المخلع» هو خامس أسابيع الصوم الكبير الذي تمتد مدته 55 يومًا متصلة، بدأت في 28 فبراير لتنتهي في 19 أبريل المقبل، بأحد عيد القيامة.