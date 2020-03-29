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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تحرك برلماني لإجراءات حاسمة تواجه استغلال أزمة كورونا تجاريا

الأحد 29/مارس/2020 - 10:21 ص
داليا يوسف
داليا يوسف
محمد جعفر
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تقدمت داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية وحاسمة لمواجهة استغلال التجار لأزمة فيروس كورونا.

وأوضحت يوسف، في طلبها، أنه مع استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد ووجود تنبؤات كثيرة باستمرارها لفترة طويلة، شهدت الأسواق حالة مستفزة من جشع التجار في محاولة لاستغلال الأزمة بهدف تحقيق أرباح مالية، بما يضر المواطن الذي يعاني أزمة اقتصادية بالفعل بسبب توقف الكثير من المصانع وغيره.

وأكدت، أن بعض التجار اتجهوا لطرح منتجات مزيفة ومنها أدوية تم ترويجها على أنها تعالج فيروس كورونا، والتي أكدت منظمة الصحة العالمية، أنها عملية نصب،، بل امتد الأمر ليشمل فرض أسعار باهظة على المنتجات الأصلية أيضًا، بقصد الاستفادة من أزمة "كورونا" على قدر الإمكان، متعمدين استغلال حالة الركود الاقتصادي في السوق المصري.

ولفتت، إلى أن المواطنين سجلوا شكوى من ارتفاع أسعار الأجهزة الإلكترونية خلال الأيام الماضية، وخاصة بعد انتشار أزمة "كورونا"، حيث أن أسعار الأجهزة الإلكترونية ارتفعت إذ فجأة لنسبة تجاوزت 40%، وذلك بسبب جشع المستوردين في تحقيق أكبر مكاسب مالية، كما أن أسعار الشاشات التليفزيونة زادت من 200 لـ500 جنيه، والأجهزة المنزلية انتشر منها أنواع مضروبة كتير.

وطالبت من أجهزة الدولة المعنية اتخاذ إجراءات استثنائية وعاجلة لحماية المواطنين من جشع التجار، وتطبيق قانون الطوارئ على التجار الذين يبيعون منتجات مضروبة ويستغلون الأزمة لتحقيق أرباح مالية.

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