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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع مسن في انقلاب «توكتوك» بسوهاج

الأحد 29/مارس/2020 - 10:18 ص
جثة
جثة
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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لقي مُسن مصرعه في حادث مروري بمركز طما في محافظة سوهاج، صباح اليوم الأحد، في انقلاب مركبة بخارية "توكتوك".

وتلقى العميد أحمد شمندي، مأمور مركز شرطة طما إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول "عبدالرحيم. م" ٧١ عامًا، عامل، ويقيم دائرة المركز، جثة هامدة.

وقرر نجل المتوفي "محمد" 21 عامًا عامل، بأنه أثناء قيادته مركبة "توكتوك" بناحية مشطا دائرة المركز وبرفقته والده اختلت عجلة القيادة بيده حال تخطيه أحد المنحنيات ما أدى لانقلابها على جانب الطريق ووفاة والده؛ ونفى الشبهة الجنائية.

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