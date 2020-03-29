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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيسة سفاجا: حملة طرق الأبواب تهدف لتوعية السيدات بخطر كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 10:17 ص
حملة لتوعية السيدات
حملة لتوعية السيدات
كتب- علي عواد
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قالت الدكتورة هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، إن فعاليات حملة طرق الأبواب، التي بدأت من خلال مجموعات العمل التي تم تشكيلها من أعضاء فرع المجلس القوميه للمرأة والمتطوعين والرائدات الريفيات من مدينتىّ الغردقة وسفاجا للعمل معا، هي تهدف توعية السيدات بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه.

وأشارت إلى أن الحملة جاءت على هامش حملة التعقيم والتطهير المكبرة التى قام بها مجلس المدينة بمشاركة جميع الجهات الحكومية، والجمعيات الأهلية وعدد من المتطوعين لتطهير وتعقيم المدينة.

وأضافت المغربي في بيان لها، إن الحملة استهدفت جميع مناطق المدينة من خلال الحوار المباشر مع كبار السن وتوعيتهم بالعادات الصحية التى يجب إتباعها لتجنب الإصابة بالفيروس.

يذكر أنه شارك المجلس القومي للمرأة، فرع البحر الأحمر في حملة طرق الأبواب، للتوعية بفيروس كورونا، التى أطلقها مجلس مدينة سفاجا بأحياء المدينة، بهدف توعية السيدات بخطورة فيروس كورونا وطرق الوقاية منه والحد من انتشاره من خلال تطبيق السلوكيات الصحية السليمة.

وقدمت الدكتورة رباب زمزمي مقرر فرع المجلس بالمحافظة والفريق المرافق لها شرحا تفصيليا بالصور عن طرق الوقاية المختلفة، من أهمها الامتناع عن السفر الى الأماكن المصابة وعدم التواجد بالأماكن المزدحمة وضرورة غسل الأيدى المتكرر، بالإضافة إلى التقليل من الاحتاك بالمصابين واقتصار التعامل مع المصابين من خلال فرق طبية مدربة ومزودة بواقيات شخصية.
كورونا
كورونا
كورونا
كورونا
كورونا
كورونا

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