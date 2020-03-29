عمدة موسكو يحذر من تزايد أعداد المصابين بكورونا

أكد عمدة العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين، أن تفشي وباء "كورونا" المستجد في موسكو دخل مرحلة جديدة، محذرًا من أن عدد المصابين يتزايد.وقال سوبيانين- في تصريح صحفي اليوم الأحد: "إن الوضع المتعلق بتفشي فيروس كورونا في موسكو دخل مرحلة جديدة، وتم تسجيل أكثر من ألف حالة إصابة في موسكو"، محذرًا من خطورة تفاقم الأوضاع على غرار ما حدث في المدن الإيطالية والإسبانية ونيويورك، حيث توفي المئات إن لم يتبع المواطنون التدابير الصحية.وكانت السلطات الروسية قد أعلنت، اعتبارًا من الغد الإثنين، عن إغلاق حدودها مع العالم الخارجي.