عمان: 15 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع لـ167

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الأحد، عن تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 167 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان على حسابها بموقع "تويتر"، أن خمس حالات مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وثماني حالات مرتبطة بالسفر، وحالتان تخضعان للتقصي الوبائي. وأشارت إلى شفاء 23 حالة من المصابين.وشددت الوزارة على ضرورة تقيد الجميع بإجراءات العزل الصحي وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.