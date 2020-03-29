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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روحاني: بلغنا ذروة تفشي كورونا ببعض المحافظات

الأحد 29/مارس/2020 - 08:48 ص
​حسن روحاني
​حسن روحاني
وكالات
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أعلن الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ "أننا بلغنا ذروة تفشي ​فيروس كورونا​ في بعض المحافظات"، مشيرًا إلى أن "الفيروس دخل إلى المجتمع وربما يستمر وجوده لعام أو عامين". ​​​​​

وكان روحاني أعلن يوم أمس تخصيص 20%من الميزانية لمكافحة كورونا، مشيرًا إلى أن الحكومة والضمان الصحي سيدفعان 90% من تكاليف العلاج لمرضى كورونا.

وسجلت إيران أمس 139 وفاة جديدة بسبب كورونا، ما يرفع الحصيلة الرسمية الإجمالية للوفيات إلى 2517، فيما تم تسجيل 3076 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وبالتالي باتت الحصيلة الرسمية الإجمالية 35408 إصابة.

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