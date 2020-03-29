السعودية: إصابة مدنيين اثنين بشظايا صاروخ «باليستي» أطلقه الحوثيون

قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، المقدم محمد الحمادي، إن فرق الدفاع المدني باشرت التحقيق في حادث سقوط شظايا صاروخ "باليستي" بعد اعتراضه وتدميره، تم إطلاقه باتجاه العاصمة، وقد تناثرت على أحياء سكنية في مواقع متفرق، ما تسببت في إصابة مدنيين اثنين إصابات طفيفة.وأوضح الحمادي،في تصريح وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الأحد، أنه تم التعامل مع الحادث وفق الإجراءات والخطط المعدة لذلك.وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أعلن، أمس، بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت، صاروخين بالستيين أطلقتهما المليشيات الحوثية الإرهابية من (صنعاء) و(صعدة) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.وأوضح المالكي، أن الصاروخين الباليستيين تم إطلاقهما باتجاه مدينة الرياض ومدينة جازان ولا يوجد خسائر بالأرواح، حتى إصدار هذا البيان، وقد تسبب اعتراض الصاروخين بسقوط بعض الشظايا على بعض الأحياء السكنية بمدينة الرياض ومدينة جازان.