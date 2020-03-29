سنغافورة تعلن تسجيل ثالث وفاة بكورونا

أعلنت سنغافورة تسجيل ثالث وفاة لديها بفيروس كورونا اليوم الأحد، بعد يوم من تخطي عدد حالات الإصابة 800 شخص.وقالت وزارة الصحة إن سنغافوريا في السبعين من عمره توفي بعد أن قضى 27 يومًا في العناية المركزة، وكانت لديه بعض المشكلات الصحية الأخرى.وسجلت البلاد حالتي الوفاة السابقتين قبل ما يزيد قليلا على أسبوع، وكانتا لمسنين أيضًا لديهما مشكلات صحية أخرى.