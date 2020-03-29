صناعة الطيران اليابانية تخسر 9.3 مليار دولار بسبب كورونا

كشف اتحاد شركات الطيران المنتظم الياباني أن تفشي فيروس (كورونا) المستجد في العالم سيكلف صناعة الطيران اليابانية خسائر تقدر قيمتها بنحو تريليون ين "9.3 مليار دولار" خلال الـ 12 شهرا القادمة.وتوقع الاتحاد -فى بيان له - أن تخسر شركات الطيران المحلية، مثل جابان ايرلاينز ونيبون ايرلاينز أكثر من 400 مليار ين في غضون 4 أشهر حتى شهر مايو، وهو مايزيد على الانخفاض الذي تحقق في العائدات خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008 وبلغ 300 مليار ين.وسجل عدد المسافرين جوا انخفاضا حادا في أنحاء العالم، وحسب الباحثين في جامعة (جونز هوبكينز) فقد أصيب نحو 600 ألف شخص بفيروس كورونا حتى الآن.وطالب الاتحاد الياباني الحكومة بإعفاء شركات الطيران من سداد رسوم المطارات وضريبة وقود الطائرات في محاولة للحد من الخسائر.وكانت أكبر شركات الطيران في اليابان قد قررت خفض عدد الرحلات الداخلية في الصيف بنحو 20 % بعد إلغاء العديد من الفعاليات وعلى رأسها دورة طوكيو الأولمبية التي تأجلت للعام القادم.