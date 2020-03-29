وفاة المطرب الجامايكي بوب أندى عن عمر ناهز الـ 75 عاما

توفي المطرب الجامايكي "بوب أندي"، أبرز من جسد الفن الغنائي الجامايكي عبر مشواره الفني المتميز، عن عمر ناهز الـ 75 عاما، وتم تأكيد وفاته من قبل زميله المغني "مارسيا جريفيث"، الذي صرح لصحيفة (جامايكا أوبزرفر).يذكر أن المطرب الراحل تمكن من احتلال المرتبة الخامسة في بريطانيا عام 1970 من خلال إصداره لأول ألبوم غنائى تحت عنوان "الموهوب"، ليحتل الألبوم المرتبة الأولى لنحو 13 أسبوعا كأفضل ألبوم غنائي في تلك الفترة.