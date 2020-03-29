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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كيفية تسجيل كود الطالب عبر منصة أدمودو «Edmodo» التعليمية لجميع المراحل

الأحد 29/مارس/2020 - 02:50 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن طريقة التسجيل في منصة أدمودو التعليمية باستخدام كود الطالب الذي تم استخراجه من الموقع الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للاستعلام عن أكواد الطلاب لجميع المراحل الدراسية.

وكانت قد خصصت الوزارة منصة أدمودو التعليمية edmodo لتقديم المشاريع البحثية التي طالبت بها الوزارة بعد إلغائها الاختبارات النهائية للصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي .

ومنصة أدمودو التعليمية إحدى المنصات الإلكترونية للتعليم عن بعد حيث تتيح إقامة فصول افتراضية للمعلم وطلابه يتواصل خلالها ويناقشون البحوث التقييمية التي يجب أن يقدمها الطلاب، ويستطيع المعلمون مشاركة المحتوى الرقمي وتوزيع أسئلة للمشاركة واستكمال العملية التعليمية من خلال منصة أدمودو.

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بأنه تم تفعيل حسابات للطلاب من جميع المراحل الدراسية تمكنهم من الدخول إلى منصة أدمودو التعليمية حيث يستطيع الطلاب تقديم الأبحاث التي ستكون عوضا عن الاختبارات النهائية للعام الحالي 2019 -2020 .

طريقة التسجيل في منصة أدمودو بكود الطالب
نقدم إليكم أعزائنا وأولياء الأمور طريقة التسجيل في منصة أدمودو التعليمية باستخدام كود الطالب التي حددتها الوزارة لكل طالب من الصف الثالث الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية عبر موقع الاستعلام عن كود الطالب ، أما التسجيل في منصة أدمودو فهي على النحو التالي :

ـ الدخول إلى منصة أدمودو التعليمية.
ـ اختار تسجيل حساب جديد.
ـ الضغط على بوابة التسجيل للطلاب والمعلمين.
ـ التسجيل باسم الطالب.
ـ تسجيل الرقم السري.
ـ اضغط على تسجيل دخول.

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